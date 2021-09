Twitter ha riaperto le candidature per ottenere la spunta blu

Twitter ha nuovamente riaperto le procedure per richiedere l’agognata spunta blu, dopo che il social le aveva chiuse per l’ennesima volta solamente il mese scorso. Ancora prima, Twitter aveva sospeso la verifica degli account per quasi tre anni.

Il social ora ha delle policy chiare e trasparenti su quali tipo di account prende in considerazione per la spunta blu, oltre che sui requisiti per ottenere il riconoscimento. Il problema è che Twitter ha dimostrato di avere più di qualche difficoltà a distinguere gli account legittimi da quelli fraudolenti. Ad esempio, l’ultima volta aveva chiuso il processo di verifica degli account perché aveva dato per sbaglio al spunta blu ad alcuni bot. Il social non è nuovo a figuracce di questo tipo.

Per potere ricevere la spunta blu bisogna rientrare in una di queste sei categorie:

Politica / Governi

Aziende, brand e organizzazioni

organizzazioni giornalistiche, media e giornalisti

intrattenimento

sport e videogiochi

attivisti e altri individui influenti

Lecito chiedersi per quanto a lungo questa volta Twitter sarà in grado di mantenere aperte le candidature. L’ultima volta non è andata benissimo, speriamo che il social abbia più fortuna. Per poter chiedere la verifica dell’account è necessario che l’opzione compaia nelle impostazioni del proprio account. L’assenza dell’opzione potrebbe di per sé essere un brutto segnale, ma il social invita a non perdere le speranze e tornare a controllare di tanto in tanto.