Cinema box office: gli incassi del 2021 saranno del 68% più alti rispetto al 2020

Secondo un report di Gower Street Analytics gli incassi globali al box office del 2021 al Cinema saranno più alti del 68% rispetto a quelli del 2020, anno nefasto a causa della pandemia. Secondo le stime che sono state fatte, entro la fine dell’anno si dovrebbero raggiungere i 20 miliardi di dollari complessivi incassati.

Questo perché, secondo quanto è stato ottenuto fino ad ora in questo 2021 dei Cinema al box office, al 31 agosto sono stati raggiunti i 12 miliardi, che sono pari alla cifra complessiva guadagnata nel 2020. Il box office globale adesso è stato ulteriormente incrementato da uscite importanti come il nuovo Fast and Furious, e Shang-Chi. Ed il mercato cinematografico più importante sembra essere quello della Cina, che porterà entro fine anno ad incassi complessivi pari a 6,6 miliardi, il doppio rispetto al 2020.

Mentre dall’Europa, Medio Oriente ed Africa arriveranno 4,3 miliardi, 3,8 dal resto dell’Asia e 900 milioni dal Sud America. Infine 2 miliardi arriveranno dagli Stati Uniti.

E poi ci sono ancora uscite cinematografiche importanti che faranno da traino, e stiamo parlando di: Dune; l’ultimo James Bond, No Time To Die; Venom: La furia di Carnage; Eternals e Spider-Man: No Way Home; e poi ancora Matrix Resurrections.

Insomma, il Cinema mondiale è in ripresa, anche se i numeri sono molto inferiori rispetto al 2019, in cui si erano ottenuti incassi superiori alle previsioni del 2021 del 58%.