The Matrix Resurrections: il trailer del nuovo capitolo della saga

Dopo tanta attesa è stato diffuso il trailer di The Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves che uscirà a dicembre al cinema.

Così come era stato annunciato attraverso il teaser di qualche giorno fa, da poco è stato diffuso il trailer di The Matrix Resurrections, il nuovo capitolo della saga cinematografica delle sorelle Wachowski, che però questa volta ha a lavoro solo Lana Wachowski, alla regia e sceneggiatura. Chiaramente non poteva mancare il personaggio di Neo interpretato da Keanu Reeves.

Ecco il trailer di The Matrix Resurrections.

Il filmato sembra rispettare la descrizione che era stata fatta durante il CinemaCon, ed è interessante il gioco metanarrativo che viene fatto chiamando in causa il romanzo Alice attraverso lo Specchio. Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.

Keanu Reeves ha detto del nuovo film:

Abbiamo una fantastica regista e sceneggiatrice, ovvero Lana Wachowski, che ha scritto un bellissimo script, che è una storia d’amore, è un qualcosa che ispira, ed è una chiamata al risveglio che intrattiene con grande azione. E tutto sarà rivelato.

L’uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 22 dicembre 2021. Ricordiamo che il primo film della saga è uscito nel 1999, seguito da due sequel, intitolati Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, che sono stati portati nelle sale cinematografiche entrambi nel 2002.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a The Matrix Resurrections: