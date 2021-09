Windows 11: la nuova app Foto è arrivata per gli insider

Manca ormai molto poco al debutto di Windows 11, e mentre siamo ancora in attesa di scoprire ulteriori dettagli in merito a quello che nel mese di ottobre arriverà per gli utenti, Microsoft si sta impegnando particolarmente per portare avanti lo sviluppo dell’OS. Nonostante non si parli di nuove feature, gli utenti che fanno parte del canale Windows Insider Program possono già avere modo di provare la nuova app Foto, la quale era stata teaserata da parte del colosso di Redmond, come abbiamo approfondito all’interno del nostro articolo dedicato.

Si parla nello specifico di una bella rinfrescata per l’interfaccia utente, con il fine di portare questa a somigliare maggiormente al resto che viene offerto grazie ai cambiamenti apportati da Microsoft per l’OS, con ad esempio una nuova icona e degli angoli smussati. Troviamo il supporto alla Dark Mode, e come confermato risulterà possibile scaricare delle estensioni dal Microsoft Store al fine di migliorare le potenzialità dell’applicazione in questione nel corso del tempo.

Stando a quello che sappiamo, il nuovo sistema arriverà nella giornata del 5 ottobre 2021, e trattandosi di una data abbastanza vicina, c’è da dire che dei rinvii sono attualmente piuttosto improbabili. L’OS, pur venendo supportato da parte del colosso di Redmond, dovrebbe offrire già al day one importanti feature e cambiamenti, e pare che l’app Foto sarà fin da subito fra queste. Gli update gratis dovrebbero arrivare per tutti nel corso dei mesi, e chi supporterà il sistema sembra potrà effettuare l’upgrade già entro la prima metà del 2022.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi all’interno del nostro approfondimento dedicato, anche le macchine che non soddisfano i requisiti per Windows 11 dichiarati da Microsoft avranno modo di far girare il sistema operativo, trovate a questo link tutti i dettagli sulla questione.