Tomb Raider: Netflix annuncia Hayley Atwell come voce di Lara Croft nella serie animata

In attesa di un possibile sequel live-action di Tomb Raider, la piattaforma streaming Netflix ha deciso di sviluppare una serie animata, di cui è stata da poco trovata la protagonista: Hayley Atwell darà voce a Lara Croft nell’adattamento.

Non si sa molto altro sul progetto, ad ora, a parte il fatto che la storia sarà ambientata dopo la trilogia reboot. Il fatto che Hayley Atwell sarà la voce di Lara Croft nella serie animata su Tomb Raider anticipa di poco l’annuncio degli altri nomi del cast vocale originale, e fa presagire l’inizio della produzione.

Hayley Atwell è conosciuta tra gli appassionati Marvel per aver vestito i panni di Peggy Carter in Captain America: Il primo Vendicatore ed in Avengers: Endgame. E prossimamente vedremo l’attrice in Mission: Impossible 7 al fianco di Tom Cruise.

La serie sarà sceneggiata da Tasha Huo, che ricoprirà il ruolo anche di produttore esecutivo, mentre Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj, Howard Bliss, e Jacob Robinson supervisioneranno la serie in qualità di produttori. Al momento non ci sono altre informazioni riguardo al progetto.

