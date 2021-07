Tomb Raider 2: Alicia Vikander spera nel film sequel

Alicia Vikander vorrebbe tornare a vestire i panni di Lara Croft, e per questo spera in un Tomb Raider 2, che nel periodo precedente al Covid sembrava certo, ma che ora ancora non è sicuro della messa in produzione.

La stessa Alicia Vikander si è così espressa sulle possibilità di vedere iniziare i lavori sul set di Tomb Raider 2:

Prima del Covid avrei detto di sì, ed ora come ora penso ancora che si possa fare. Non è stato dato il semaforo verde, ma la sceneggiatura è in lavorazione, e credo che tutti siano entusiasti all’idea di poter tornare ad esplorare l’universo di Lara Croft. Ora come ora Misha sta lavorando alla sceneggiatura, e non vedo l’ora di leggere qualcosa molto presto.

Il personaggio di Lara Croft ha debuttato nel primo videogioco di Tomb Raider nel lontano 1996. Croft è poi diventata la protagonista di una serie film interpretati da Angelina Jolie. Dopo il reboot di Tomb Raider del 2018, il personaggio della Croft è stato interpretato da Alicia Vikander. Nonostante il film abbia guadagnato al botteghino mondiale circa 274 milioni di dollari, MGM non si è cimentata subito nella produzione di un sequel.

Misha Green, meglio conosciuta per aver realizzato la serie Lovecraft Country, ha preso parte al progetto di Tomb Raider 2 dallo scorso gennaio.