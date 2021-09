L’uomo delle castagne: trailer ufficiale della serie thriller Netflix

La nuova serie Netflix di genere crime / thriller danese dall'autore di The Killing, L'uomo delle castagne, si mostra nel primo trailer ufficiale.

13—Set—2021 / 11:57 AM

Arriva il 29 settembre, su Netflix, un’interessante serie crime / thriller dall’autore di The Killing, preceduta oggi da un nuovissimo trailer: ma attenzione, non sai mai cosa può succedere se lasci entrare in casa L’uomo delle castagne.

Basato sull’omonimo romanzo dello scrittore svedese Søren Sveistrup, L’uomo delle castagne (The Chestnut Man) è una serie in sei episodi destinata a un pubblico adulto. Nel cast abbiamo Esben Dalgaard Andersen, Morten Brovn, Danica Curcic, David Dencik, Iben Dorner, Signe Egholm, Line Falcon e Mikkel Boe Følsgaard, diretti da Kasper Barfoed e Mikkel Serup.

La serie parla di un misterioso serial killer che terrorizza Copenhagen, lasciando le vittime nei boschi, brutalmente assassinate e mutilate, insieme a un piccolo pupazzo fatto con legno e castagne. L’ambiziosa detective Naia Thulin viene assegnata al caso insieme al nuovo partner Mark Hess.

Presto scovano una traccia: un’impronta digitale sospetta su una bambolina di castagna. Il problema è che l’impronta appartiene a una ragazza, figlia di un importante politico, rapita e data per morta l’anno precedente…

