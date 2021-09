Instagram: “l’app per iPad non è una priorità”

Il CEO di Instagram ha detto che "sarebbe carino" avere una versione dell'app del social per iPad, ma che al momento non è una priorità.

Instagram non sta lavorando ad un’app nativa per iPad, né ha intenzione di farlo nell’immediato. Lo ha detto il CEO del social network, Adam Mosseri, mettendo una pietra tombale sulle speranze di molti utenti del social.

Attualmente l’unico modo per usare Instagram sull’iPad è attraverso l’app per iPhone, che ha una risoluzione non pensata per un tablet. In alternativa – soluzione meno immediata ma più pertinente – è possibile accedere al social network via browser.

Gli utenti di Instagram chiedono da anni a gran voce una versione di Instagram per iPad, ma non saranno accontentati. Così il CEO di Instagram, Adam Mosseri, rispondendo ad un utente: “Ho dovuto passare un po’ di tempo all’iPad durante un volo, ma no, non c’è ancora nessuna app di Instagram per iPad. Sarebbe carino farlo, ma abbiamo molto lavoro da fare e solo tot dipendenti, quindi alla fine non se n’è fatto nulla”.

Instagram è uno dei social più popolari al mondo ed è probabilmente una delle poche app stabilmente ai vertici delle classifiche dedicate alle app più scaricate a non avere ancora una versione per iPad. Sembra che la situazione non sia destinata a cambiare molto presto.