Il materiale emotivo: trailer e poster del nuovo film di Sergio Castellitto

Tratto dalla sceneggiatura di Ettore Scola, Furio Scarpelli, Silvia Scola “Un drago a forma di nuvola”, scritto da Margaret Mazzantini e diretto da Sergio Castellitto, Il materiale emotivo vede protagonista lo stesso regista, con al fianco Bérénice Bejo e Matilda De Angelis.

Nel cast del film, che uscirà nelle sale il 7 ottobre distribuito da 01 Distribution, anche Clementino, Sandra Milo e Alex Lutz. Il film è una produzione Italia – Francia, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, Mon Voisin Productions e Tikkun Productions, che aprirà il prossimo 25 settembre il Bif&st – Bari International Film Festival.

Questa la sinossi ufficiale:

Vincenzo (Sergio Castellitto) dedica l’esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine (Matilda De Angelis), costretta a casa per colpa di un incidente (incidente…?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l’amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l’è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande (Bérénice Bejo), una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita.

