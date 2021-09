Disney ci ripensa: i prossimi film al cinema prima che su Disney+

Disney ci ripensa: il colosso dell’intrattenimento tornerà a dare priorità al cinema, posticipando la release su Disney+ dei suoi prossimi film attesi per la seconda metà del 2021. La nuova strategia era già stata inaugurata con il film “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”, che è prima debuttato nelle sale e solo in un secondo momento verrà distribuito anche attraverso il programma Accesso VIP di Disney+.

La decisione di distribuire in contemporanea su Disney Plus e nei cinema i film era stata al centro di aspre polemiche e anche di un contenzioso legale: l’attrice Scarlett Johansson, star di Black Widow, aveva intentato causa contro Disney, sostenendo di essere stata danneggiata dalla release in streaming on-demand, dato che i suoi compensi sono in parte ancorati alle performance del film al botteghino, Nel frattempo, le due parti hanno avviato una trattativa per raggiungere un accordo privatamente, senza portare la questione in aula.

I film interessati dal cambio di approccio, e che quindi verranno distribuiti prima nelle sale, sono:

Encanto

Last Duel

Ron’s Gone Wrong

West Side Story

The King’s Man

A seconda del film, l’esclusiva nelle sale cinematografiche durerà per un periodo di 30-45 giorni, poi il film potrà essere noleggiato su Disney+.