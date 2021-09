Discord: anche il bot Rythm chiuderà presto dopo Groovy

In seguito alla chiusura di Groovy, Google non ha fermato i suoi mandati contro la piattaforma di Discord, confermando che Rythm dovrà presto chiudere.

È passato poco da quando Discord ha confermato la chiusura di Groovy, bot della piattaforma finito per andare offline, come vi abbiamo spiegato all’interno del nostro approfondimento dedicato, che trovate a questo link. Purtroppo, si tratta di una serie di blocchi vicini, visto che Google ha deciso di fermare le attività anche di Rythm, attualmente il bot più popolare all’interno del servizio di comunicazione, il quale permette di riprodurre musica da YouTube.

Come riportato sulle pagine di The Verge, attualmente questo conta un totale di 560 milioni di utenti attivi, e verrà fermato nel giro di solamente qualche giorno, visto che questo non funzionerà più a partire del 15 settembre. Rythm è installato in 20 milioni di server, con 30 milioni di utenti che sfruttano le sue potenzialità ogni giorno, il che è davvero molto se si considera che Discord stesso ha 150 milioni di utenti attivi mensilmente.

Anche in questo caso, Yoav, il creatore del bot, ha spiegato che si aspettava un processo del genere, come riferito alle pagine di The Verge. Tuttavia, è stato specificato che attualmente il team sta lavorando ad altro, ancora una volta per quel che riguarda il campo musicale, e che il tutto procede da circa un anno, di conseguenza potremo presto forse scoprire di che si tratta.

Attualmente, il noto portale ha esplicato che Discord non ha voluto per il momento fornire alcun tipo di commento ulteriore per la situazione, e invece YouTube non ha ancora risposto alla richiesta, di conseguenza la controversia potrebbe venire chiarita nel corso delle prossime ore o giorni, anche se non è ovviamente detto che il colosso decida di parlare di quanto avvenuto. Staremo a vedere chi rimpiazzerà il vuoto creato dai due bot, considerando però che ulteriori mandati di chiusura potrebbero arrivare da parte di Google.