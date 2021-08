Google ha fermato Groovy, il bot di Discord presto non funzionerà più

Google, e nello specifico YouTube, hanno recentemente messo a terra Groovy, grazie a un ordine di cessazione inviato al bot. Questo smetterà ufficialmente di esistere nella giornata del 30 agosto 2021, e gli utenti dovranno quindi presto dire addio al bot che hanno usato per molteplici anni, ed è diventato quasi un’icona di Discord.

Che si trattasse di aggiungere musica di sottofondo in determinate stanze, magari durante riunioni o eventi vari, come anche di creare vere e proprie sale per l’ascolto condiviso con altri membri della community, per i quali Groovy risultava ottimo. Sembra che questo fosse installato all’interno di 16 milioni di server, ma quindi, cos’è successo all’effettivo? Google ha fornito una spiegazione alle pagine di The Verge, come riportato da PCGamer, e si è parlato nello specifico di una violazione dei termini di servizio per quel che concerne la “modifica del servizio e l’utilizzo per motivi commerciali”.

Stiamo parlando in fondo di un bot che era in grado di riprodurre canzoni nei canali vocali, e che di conseguenza è stato fermato proprio per questo, dato che usava YouTube come fonte, e ha evidentemente infranto delle politiche che hanno portato Google ad agire contro lo stesso.

Nick Amerlan, creatore di Groovy, ha spiegato che ha realizzato il bot perché quello di un suo amico era pessimo, e che questo è stato un suo fiero compagno nel corso degli ultimi 5 anni. L’uomo ne ha approfittato per ricordare come il bot per l’ascolto di musica si sia evoluto nel corso dei mesi, diventando sempre meno amatoriale e particolarmente apprezzato dall’utenza, e ha anche sfruttato l’occasione al fine di ringraziare tutti per il supporto che hanno dato a questo. Sembra inoltre che la segnalazione fosse ormai attesa da tempo, e che in fondo Amerlan si aspettasse il tutto già da molteplici mesi.