Huawei annuncia un evento a ottobre, il lancio globale del P50 è vicino?

Huawei ha ufficialmente annunciato un nuovo evento per la giornata del 21 ottobre 2021, e all'effettivo potrebbe trattarsi dell'evento di lancio del P50.

Huawei sembra ormai pronta per fornire al mondo intero importanti novità relative ai suoi prossimi prodotti, visto che un nuovo evento è stato recentemente confermato. Stando ai rumor si tratta della data in cui avremo finalmente modo di ammirare il rilascio della serie Huawei P50, ma c’è da dire che il tutto non è confermato, e l’azienda potrebbe smentire le aspettative con la sua conferenza, o magari aggiungere ulteriori contenuti inaspettati al tutto.

Nello specifico, come riportato sulle pagine di Gizmochina, il nuovo poster dell’azienda ha confermato un evento per la giornata del 21 ottobre a Vienna, anche se non abbiamo ancora un orario preciso. Stando all’immagine mostrata, che potete ammirare qui di seguito, avremo a che fare con uno smartphone.

Un’opzione probabile è il lancio del Huawei P50, il quale è disponibile all’infuori del nostro paese e si presenta con un SoC Snapdragon888 per la versione base, mentre offre la possibilità di scegliere fra lo stesso chip e un Kirin 9000 per la versione Pro. Il tutto si presenta con uno schermo OLED da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz sul P50 e di 6,6 pollici curvi a 120 Hz sul P50 Pro.

C’è da dire che potrebbe trattarsi anche del lancio del Huawei Nova 9 globale, che verrà presentato in Cina nella giornata del 23 settembre. Parliamo di un dispositivo che monta un SoC Snapdragon 788G e pare avrà uno schermo OLED, batteria da 4.500mAh e un sensore per le impronte sotto il display, con la versione Pro che offrirà 500mAh in meno di batteria e supporterà la ricarica rapida a 66 W.

Staremo a vedere quali saranno le novità nel corso del lieto evento, ancora lontano più di un mese, e che potrebbe essere quindi presto approfondito in anticipo grazie ai mille leak che in genere spuntano in rete.