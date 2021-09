Swagger: la serie sul basket giovanile ispirata da Kevin Durant il 29 ottobre su Apple TV+

Apple ha annunciato oggi che la prima stagione della serie drammatica Swagger del creatore e showrunner Reggie Rock Bythewood, della superstar NBA Kevin Durant e Brian Grazer di Imagine, uscirà in tutto il mondo il 29 ottobre su Apple TV+. La prima stagione, composta da dieci episodi, sarà presentata in anteprima con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì successivo, fino al 17 dicembre. La serie è un progetto di Thirty Five Ventures, Imagine Television Studios, CBS Studios e Undisputed Cinema.

Ispirato dalle esperienze di Kevin Durant, Swagger esplora il mondo del basket giovanile, i giocatori, le loro famiglie e gli allenatori che camminano sul confine sottile tra sogni e ambizione, opportunismo e corruzione. Fuori dal campo, lo show rivela cosa vuol dire crescere in America.

La serie è guidata da un cast composto da: O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, il candidato all’Oscar Quvenzhané Wallis, Caleel Harris, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe, Tessa Ferrer, Tristan Mack Wilds e Jason Rivera.

Jackson interpreta Ike, una vecchia gloria che ora è un allenatore di basket giovanile; Hill interpreta Jace Carson, un fenomeno della pallacanestro, tra migliori giocatori di basket giovanile del paese; Azoroh interpreta Jenna, la madre di Jace che è determinata a tracciare la strada verso il successo in NBA per suo figlio; Wallis interpreta Crystal, una giovane giocatrice di basket di spicco; Harris interpreta Musa, collante e playmaker della squadra; Bingham è Drew Murphy, un giocatore nato e cresciuto in una parte benestante della città; Irama interpreta Phil Marksby, l’enforcer di una squadra rivale; Nzeribe interpreta Royale, un giocatore scadente con un padre ricco; Ferrer interpreta Meg Bailey, ex giocatrice di basket e allenatrice di una squadra avversaria; Wilds interpreta Alonzo Powers, caposezione in una grande azienda di scarpe; Rivera interpreta Nick, un giocatore di Porto Rico con l’obiettivo di diventare il miglior giocatore del paese.

Swagger è stato creato da Reggie Rock Bythewood, che ne è scrittore, regista, showrunner e anche produttore esecutivo insieme a Kevin Durant e Brian Grazer. La serie è prodotta per Apple da Thirty Five Ventures, Imagine Television Studios, CBS Studios e Undisputed Cinema. Sono produttori esecutivi anche Rich Kleiman, Samie Kim, Francie Calfo e Samantha Corbin-Miller.