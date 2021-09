Apple Watch Series 8 misurerà la temperatura corporea?

Grazie ai suoi dispositivi, Apple ha spesso fatto il possibile per assicurarsi che questi potessero essere ottimali per controllare lo stato dei fan in ogni momento, aggiornandoli nel mentre sul tutto. Sembra che il colosso stia facendo anche un ulteriore passo avanti in tal senso, nello specifico grazie alla sua nuova serie di orologi smart. Recentemente infatti l’analista Ming-Chi Kuo ha parlato del futuro degli smartwatch Apple Watch Series 8, spiegando che questi potrebbero davvero risultare rivoluzionari in quest’ambito.

Stando a quanto dichiarato, gli Apple Watch in arrivo nel 2022 dovrebbero essere in grado di fare un passo avanti e riuscire a offrire più feature per quanto concerne l’ambito della salute, fra cui anche l’importante misura della temperatura corporea. Si tratterebbe della trasformazione degli apparecchi in veri e propri termometri, il che risulterebbe a dir poco comodo in davvero moltissime situazioni, e potrebbe cambiare radicalmente l’utilizzo che alcuni utenti fanno dei suddetti articoli con le serie già uscite.

Kuo ha anche approfondito dettagli che dovrebbero arrivare per le AirPods, visto che le cuffie targate Apple dovrebbero essere sincronizzate agli orologi per fornire ulteriori funzioni legate alla salute, di cui non sono stati ancora forniti dettagli in alcun modo attualmente. Stando a quanto avevano comunicato diversi report in passato, queste sarebbero state in grado di monitorare i battiti cardiaci, i passi e le condizioni di salute dell’utente, ma purtroppo non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro in merito da parte del colosso di Cupertino.

Il tutto è ancora ovviamente abbastanza in dubbio visto che siamo alquanto lontani dalle novità che gli eventuali Apple Watch Series 8 dovrebbero offrire agli utenti, ma scopriremo però di più in merito ai piani di Apple per il finire del 2021 già nel corso dell’imminente evento.