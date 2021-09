Xiaomi 11T e 11T Pro saranno aggiornati per più tempo, presto novità per altri device?

Xiaomi ha da poco confermato che fornirà un migliore supporto agli smarthpone Xiaomi 11T e 11T Pro, con potenziali ulteriori novità in vista per quest'ambito.

Xiaomi ha annunciato una nuova politica per quel che riguarda l’aggiornamento dei dispositivi e il suo supporto a quelli che vengono rilasciati. Per quel che concerne il mercato dei device mobile (e non solo) capita spesso agli utenti di lamentarsi per come i dispositivi che hanno acquistato vengono gestiti dalle aziende, che talvolta si ritrovano a fornire aggiornamenti solamente per periodi di tempo particolarmente brevi. Anche se con un primissimo passo, ancora fondamentalmente piuttosto irrilevante, Xiaomi sta provando a porre un problema alla soluzione.

Il colosso ha infatti svelato che Xiaomi 11T e 11T Pro riceveranno 3 upgrade al sistema di Android e un totale di 4 anni mini per quanto riguarda invece le patch, quando i device verranno rilasciati nel corso di questo mese. Si tratta di un cambiamento, come confermato, che ha il fine di rendere il ciclo vitale degli smartphone in questione più duraturo, garantendo agli utenti che ne sfruttano le potenzialità una migliore esperienza di fruizione, nonché anche più sicura.

In questo modo, come ci ricordano le pagine di Android Police, Xiaomi si è adeguata al recente annuncio di Samsung, che ha confermato proprio gli stessi update per il medesimo periodo di tempo, con anche OnePlus, OPPO, Vivo e altre aziende che hanno confermato un supporto di almeno 3 anni per determinati modelli.

Sappiamo per certo che per il momento la manovra di Xiaomi riguarda solamente i due dispositivi appena accennati, ma la compagnia ha già confermato il fatto che sta valutando di fornire lo stesso tipo di supporto anche ad altri device. Speriamo ovviamente che il tutto diventi un dato di fatto nel corso dei prossimi mesi, e che questa prima apertura del colosso nell’ambito in questione sia solamente un inizio per quello che i fan potranno aspettarsi presto.