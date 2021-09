WhatsApp: in beta le sincronizzazione delle chat cancellate

Sono arrivate in beta, come riportato da WABetaInfo, le chat che si cancellano da sole su tutti i sistemi una volta che si dà il via all’operazione di eliminazione.

Le pagine di WABetaInfo ci hanno riportato un nuovo importante update relative alla beta di WhatsApp, la quale permette attualmente di testare una funzionalità particolarmente utile, e seppur non rivoluzionaria abbastanza richiesta, poiché molti utenti si sono domandati fino a oggi come mai questa non sia stata aggiunta nel sistema. Per fortuna, la risposta è arrivata, ed è per questo che Facebook ha – apparentemente intenzione di implementare il tutto.

Si tratta di una novità che riguarda nello specifico chi usa più dispositivi, e potrebbe aver notato una cosa relativa a quando una chat viene cancellata. Nonostante non si tratti in genere di un evento così comune, e anzi avviene generalmente di rado per gli utenti, c’è da dire che fino a oggi un dettaglio è mancato alla feature, che richiedeva un doppio passaggio al fine di funzionare correttamente. Le chat non venivano infatti rimosse anche da WhatsApp Web o su dekstop quando si procedeva con l’operazione da mobile.

L’obiettivo della novità è quindi quello di rimuovere anche al contempo le chat dagli altri sistemi all’infuori del mobile, senza che sia necessario effettuare un ulteriore passaggio in un secondo momento. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, non si tratterà però di una scelta, e con l’arrivo della novità gli utenti saranno quindi “obbligati” a far sparire tutte le chat contemporaneamente, indipendentemente da dove l’operazione viene effettuata.

Il tutto potrà quindi essere abbastanza ben gradito dagli utenti, ma c’è da specificare che servirà successivamente al debutto prestare particolare attenzione quando si decide di procedure con questa pratica su WhatsApp, visto che si potrebbe finire per cancellare diversi contenuti impossibili da recuperare anche se si usano le piattaforme. Fra le altre importanti novità in arrivo su WhatsApp ci sono le reazioni, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.