Venezia78 | RecapLive Day 9

Dal nono giorno della Mostra del Cinema di Venezia, parliamo del film italiano più atteso della mostra (e non solo): Freaks Out di Gabriele Mainetti.

L’abbiamo aspettato per sei lunghi anni ma, alla fine, un po’ come un miraggio, Freaks Out di Gabriele Mainetti è finalmente arrivato.

Presentato nel Concorso della Mostra del Cinema di Venezia, Mainetti affronta nuovamente il tema della diversità ed accettazione, questa volta però cambiando epoca e anche un po’ mood, confezionando un film carico di cuore, anima e dal gusto internazionale.

La nostra Gabriella ce ne parla da Lido di Venezia in quella che è la penultima live prima di lanciarci nel toto Leone D’Oro di questa 78esima edizione.

