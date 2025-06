Celiachia e intolleranza al glutine: le differenze spiegate dalla scienza

Sai che esiste una differenza tra celiachia e intolleranza al glutine? Adottare un’alimentazione senza glutine vuol dire eliminare gli alimenti comuni come il pane, la pasta che contengono questa proteina che è presente nello specifico nell’orzo, nel grano e nella segale.

Spesso coloro che seguono questo tipo di alimentazione non sempre soffrono di una patologia. Nel caso in cui si avvertono alcuni sintomi come nausea, gonfiore o mal di stomaco dopo aver mangiato il glutine, allora ci si potrebbe trovare di fronte ad un caso di celiachia o intolleranza al glutine. Nonostante molti sintomi siano comuni, in realtà non sono proprio la stessa cosa.

Sintomi e diagnosi della celiachia e dell’intolleranza al glutine

La celiachia è la malattia autoimmune e si manifesta quando il corpo inizia ad attaccare cellule e tessuti sani, causando infiammazione. In caso di celiachia, mangiare i cibi che contengono il glutine può avere delle conseguenze negative, perché si vanno a danneggiare i villi intestinali, strutture nell’intestino che aiutano l’organismo ad assorbire i nutrienti.

Inoltre, il glutine può causare anche altri problemi, come una dermatite erpetiforme, annebbiamenti mentali, mal di testa, affaticamento e dolori articolari. La celiachia se non trattata porta a danni molto seri. Per la diagnosi occorre fare degli esami del sangue con biopsie dell’intestino tenue utilizzando un endoscopio. Le persone intolleranti al glutine, invece, manifestano dei sintomi simili a quelli della celiachia, ma in questo caso non si verifica alcuna risposta autoimmune o danno intestinale.

L’intolleranza al glutine è vista come una sensibilità al glutine non celiaca. Il primo passo, è escludere che si possa trattare di celiachia. Una volta escluse queste cause, è consigliata una dieta senza glutine. La diagnosi avviene solo tramite uno studio dietetico altamente complesso che possa andare a confrontare l’effetto del glutine e di un placebo per almeno 8 settimane.

Ad ogni modo, i sintomi più comuni di un’intolleranza al glutine o della celiachia includono stitichezza, diarrea, gonfiore e mal di stomaco. In presenza di questi sintomi, soprattutto dopo aver mangiato degli alimenti contenente glutine, è meglio parlare con un medico per sottoporsi ad un test per la celiachia o intolleranza.