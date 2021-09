The Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II conferma di essere Morpheus

Yahya Abdul-Mateen II ha confermato su Instagram di interpretare il personaggio di Morpheus in The Matrix Resurrections.

Il trailer di The Matrix Resurrections ha mostrato anche Yahya Abdul-Mateen II nei panni di quello che sembra essere Morpheus, e lo stesso interprete ha confermato di essere stato coinvolto dalla produzione proprio in quella parte.

Per Yahya Abdul-Mateen II è bastato un post su Instagram per mettere in chiaro le cose e comunicare quale sarà il suo ruolo in The Matrix Resurrections: “Morpheus” ha scritto, accompagnando la sua dichiarazione con un’immagine dal lungometraggio.

Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff. Il nuovo capitolo della saga cinematografica delle sorelle Wachowski questa volta ha a lavoro solo Lana Wachowski, alla regia e sceneggiatura.

Lilly Wachowski ha spiegato il perché della sua non partecipazione al film. Ecco le sue parole:

Lana ha avuto l’idea per il nuovo film di Matrix, e ne abbiamo discusso nel mezzo del periodo in cui sono morti nostra madre e nostro padre, deceduti a cinque settimane di distanza. E avevo la sensazione di partecipare a questa cosa che fosse non abbastanza attraente. Non avevo voglia di tornare a lavorare su qualcosa che avevo fatto prima, visto anche che ero nel mezzo della mia transizione, ed avevo perso i miei genitori, e ritornare su qualcosa che avevo già fatto mi dava una sensazione non positiva. Lana ha fatto Matrix 4 per diversi motivi, ed io non posso rispondere per lei, ma ciò che sentivo era questo.

L’uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 22 dicembre 2021.