Paul Thomas Anderson: il titolo del nuovo film è Licorice Pizza

Da poco è stato svelato il titolo del nuovo film di Paul Thomas Anderson che sarà Licorice Pizza, e che va a sostituire il titolo di lavorazione che era Soggy Bottom. Alcuni fortunati spettatori hanno potuto anche vedere degli spezzoni del lungometraggio, stando all’interno di alcune sale cinematografiche di Los Angeles e Londra dove erano in proiezione dei vecchi film. Il trailer è stato mostrato all’interno del The Prince Charles Cinema di Londra, in cui era in proiezione American Graffiti.

Il titolo del nuovo film di Paul Thomas Anderson, ovvero Licorice Pizza, si riferisce ad un negozio di musica del Sud della California che era molto popolare negli anni Settanta. Gli spezzoni di filmati mostrati riguardo al film erano in 35 millimetri, una risoluzione capace di ricreare l’estetica degli anni Settanta.

Chi ha visto il trailer lo ha descritto simile a Boogie Nights – L’altra faccia di Hollywood, film di Paum Thomas Anderson del 1997. Inoltre è stato anche riferito che nel filmato era presente Life on Mars di David Bowie come musica in sottofondo.

Il cast di Licorice Pizza vede presenti Maya Rudolph e Tom Waits, il figlio di Phillip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Alana Haim, Benny Safdie, Nate Mann, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Destry Allyn Spielberg e Sean Penn.

Il film uscirà in alcuni cinema selezionati il 26 novembre, e successivamente verrà distribuito il 25 dicembre negli Stati Uniti.