Fire TV Stick 4K Max disponibile anche in Italia, si parte da 64,99€

Arriva anche in Italia il Fire TV Stick 4K Max, il top di gamma della famiglia di dongle di Amazon. Supporta il Wi-Fi 6 e offre il 40% di potenza in più.

Arriva finalmente anche in Italia il Fire TV 4K Max, il più potente dei dongle di Amazon. L’accessorio monta un processore quad-core da 1.8GHz e 2GB di RAM, parliamo di un aumento di prestazioni del 40% rispetto al Fire TV 4K. Ma non è l’unico punto di forza: il Max può anche contare su un chipset compatibile con lo standard Wi-Fi 6.

Tutta questa nuova potenza si traduce in un’esperienza d’uso più fluida, grazie a tempi di avvio delle app estremamente ridotte. Lo ricordiamo: stiamo parlando di uno stick da collegare al televisore via porta HDMI. È pensato per garantire funzionalità smart anche ai televisori più datati, potendo in questo modo accedere comodamente alle principali app e servizi digitali per la TV, da Netflix a Prime Video.

Ma non solo, trattandosi della versione premium del Fire TV, questo device è anche pensato per chi dispone di una TV smart di ultima generazione, ma vuole comunque affidarsi all’ecosistema di Amazon per ragioni di comodità o perché non soddisfatto dal sistema operativo del proprio televisore.

A differenza dei modelli più economici, il Fire TV 4K Max supporta la maggior parte degli standard di ultima generazione, come 4K UHD, HDR e HDR10+, ma anche Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il telecomando è piccolo e gradevole alla vista. Troviamo quattro tasti dedicati ad altrettanti servizi di streaming on-demand: Netflix, Prime Video, Disney+ e Amazon Music. Non manca nemmeno un tasto per azionare Alexa: il Fire TV 4K Max è ovviamente perfettamente integrato con l’assistente vocale di Amazon. Il telecomando può anche essere utilizzato per controllare la TV e la soundbar, senza la necessità di avere più dispositivi.

