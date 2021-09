Christopher Nolan: il suo prossimo film sarà sull’invenzione della bomba atomica

10—Set—2021 / 11:23 AM

Dopo Tenet il popolare regista Christopher Nolan è pronto per il suo prossimo film, che sarà incentrato sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Ma il fatto che il nuovo film di Christopher Nolan sia dedicato alla realizzazione della bomba atomica non è l’unica notizia rivelata da Deadline sul regista. Sembra, infatti, che sia definitiva la separazione tra il regista e la Warner Bros., con cui Nolan è entrato in contrasto dopo la decisione della casa di produzione di distribuire i film per la sala sia al cinema che su HBO Max.

Sembra che siano diversi gli Studios interessati a produrre il nuovo progetto di Christopher Nolan, e tra questi si era vociferato della volontà della piattaforma streaming Netflix, che fino ad ora ha prodotto grandi registi come David Fincher e Martin Scorsese.

Non sono state rivelate altre notizie sul progetto di Nolan sullo sviluppo della bomba atomica, ma sembra che sarà coinvolto anche Cillian Murphy, interprete che ha già lavorato nella trilogia sul Cavaliere Oscuro, su Inception ed in Dunkirk.

