Baby Yoda sarà protagonista della parata per il Thanksgiving di New York

Funko e Star Wars saranno per la prima volta presenti assieme durante l'annuale Macy's Parade di New York. Grogu di The Mandalorian diventerà un pallone gonfiabile.

Per la prima volta l’annuale Macy’s Parade, la celebre parata per il Thanks Giving di New York, vedrà anche la partecipazione di un personaggio di Star Wars. Parliamo di Grogu, che i fan di The Mandalorian avevano battezzato Baby Yoda, dato che fa parte della stessa misteriosa razza aliena del maestro jedi. Il pallone gonfiabile è una collaborazione tra Star Wars e Funko.

La Macy’s Parade è la più importante e imponente parata organizzata per il giorno del ringraziamento negli USA. Prende il nome dall’omonimo grande magazzino e ogni anno vede un tripudio di carri ed enormi palloni gonfiabili. In Italia non esiste nulla del genere – se non in senso molto lato, come i carri di carnevale -, ma l’evento newyorchese si è fatto conoscere anche da noi, grazie alla sua frequente comparsa in decine di diversi film americani.

Il pallone gonfiabile di Grogu è alto 12 metri e largo circa 9 metri. Baby Yoda avrà le sembianze di un Funko Pop, anche se per l’occasione è stato creato un design completamente inedito e diverso da qualsiasi altra bobble head di Grogu attualmente in commercio. E sì, Funko venderà anche questa versione del bambino di The Mandalorian. Attualmente la collezione di Funko include già 13 (!) diverse edizioni di Grogu, in pose e dimensioni diverse.

Funko ha già annunciato una collezione di merchandising dedicata all’evento. Include diverse t-shirt e felpe. Funko ha anche annunciato due figure speciali, in edizione limitata, che probabilmente verranno vendute esclusivamente durante la parata. Una bobble head in edizione speciale – con Grogu sospeso nell’aria – e una Funko keychan più piccolo con lo stesso desing. Può darsi che Funko porti almeno una delle nuove figure anche in Europa, ma probabilmente non saranno vendute con il bollino ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade‘.