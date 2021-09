Twitter introduce le Community, dei veri e propri gruppi

Twitter ha dato il via all'arrivo delle community all'interno del social network, parliamo di veri e propri gruppi specifici in cui gli utenti potranno comunicare.

Twitter sta in questo periodo apportando diversi cambiamenti al social network, e sembra che la prossima novità potrà davvero rivoluzionare il sistema, fornendo una feature in realtà scontata, ma che fino a oggi non era mai arrivata a essere all’interno del sistema. Parliamo nello specifico delle Community, decisamente più importanti sotto un certo punto di vista rispetto ai recenti cambiamenti grafici (come la nuova trasposizione dei media in Tweet, approfondita in questo articolo), visto che abbiamo a che fare questa volta con dei veri e propri gruppi.

Parliamo di un sistema che inevitabilmente, come riportato da PhoneArena, strizza l’occhio ai gruppi di Facebook e Reddit, in quanto questo si occupa di permettere infatti gli utenti di creare dei Tweet in degli spazi più specifici, al posto che sul proprio profilo come avviene di consueto. Il tutto permette quindi di condividere contenuti con utenti già con ottime probabilità appassionati di un dato argomento, con cui risulta quindi più facile avere una discussione interessante, e al contempo creare un ecosistema piacevole da seguire anche per coloro che preferiscono solamente leggere le novità che vengono postate.

C’è da specificare che almeno un moderatore si dovrà occupare di sorvegliare quello che avviene all’interno di ogni community, creando delle regole e controllando che chiunque ne faccia parte le rispetti correttamente, evitando di conseguenza di offendere in qualunque modo gli altri partecipanti. Al contempo, assieme a quest’onere, i moderatori potranno scegliere chi entrerà nel sistema e chi verrà rimosso, magari per inattività o per non aver rispettato correttamente le regole.

Per il momento, risulta possibile entrare a far parte di una community solamente solo quando si viene invitati, ma come spiegato sembra che in futuro risulterà possibile anche in altre maniere, magari proponendo proprio una vera richiesta ai moderatori, che avrebbero quindi modo di gestire il tutto anche senza dover personalmente preoccuparsi di aggiungere nuove persone. Anche per la creazione di una Community è ora come ora necessario effettuare una richiesta e venire approvati.