Twitter testa su iOS un nuovo aspetto per i Tweet con dei media

Twitter sta lavorando a una funzionalità piuttosto interessante, la quale potrebbe cambiare radicalmente il look della piattaforma, o meglio degli infiniti cinguettii che ogni giorno vengono pubblicati dagli utenti che fanno parte del social network. Il tutto è stato mostrato grazie all’account di supporto ufficiale, il quale ha scelto di svelare in anticipo la novità a cui la compagnia sta lavorando, al momento per i sistemi iOS.

Nello specifico, si tratta di un cambiamento che nel caso in cui venisse implementato per tutti permetterebbe di vedere i media dei Tweet in maniera decisamente più grande, visto che questi occuperebbero ogni millimetro dello spazio presente senza lasciarne di vuoto, come succede attualmente. Non sappiamo se il tutto sia fissato per arrivare su Android, e all’effettivo se in seguito ai test Twitter deciderà di spostare la funzionalità e renderla disponibile per tutti gli utenti o scarterà la novità. Potete ammirare ciò grazie al Tweet presente qui di seguito, in cui ci viene data una breve anteprima del cambiamento.

Now testing on iOS: Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

La variazione avrebbe luogo per video, foto e GIF, che si lasciano un piccolo spazio ai margini, proprio quello che Twitter sta pensando all’effettivo di rimuovere. Considerando che ciò permetterebbe di visualizzare meno cinguettii su schermo, potremmo trovarci davanti a un’opzione da abilitare (o disabilitare, nel caso in cui sia di default) per chi preferirà sfruttare il tutto e ammirare sui propri dispositivi il nuovo look dei media che vengono allegati.

I test sono attualmente abbastanza chiusi, e non è infatti chiaro quali utenti potranno provare la novità, di conseguenza potreste trovarla sul vostro dispositivo iOS dal nulla, specialmente nel caso in cui la prova verrà migliorata dall’aggiunta di più utenti, ma per il momento è bene non fare troppo affidamento sul suo arrivo visto che questo è particolarmente incerto.