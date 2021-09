Xiaomi ha battuto Apple sugli indossabili, spiega un’analisi

I risultati di Xiaomi sono ormai inequivocabilmente fuori misura, visto che il colosso cinese continua a imporsi in sempre più settori per quel che riguarda il mondo della tecnologia, grazie a nuovi prodotti dall’ottima qualità prezzo lanciati sul mercato e alla fiducia dei consumatori, che spesso non rimangono delusi restando fedeli al marchio. Come recentemente ripreso da TechRadar, in seguito a un’analisi di mercato, Xiaomi ha passato un ulteriore importante traguardo, che in quest’occasione riguarda il mondo degli indossabili.

Nello specifico, questa volta a essere stata battuta è Apple, visto che Xiaomi è secondo l’analisi diventata la numero uno indiscussa per il settore in questione. Ovviamente, non parliamo di risultati eclatanti e di un distacco particolarmente imponente, considerando tra l’altro che le due compagnie continuano a darsi filo da torcere per quel che concerne il mercato degli indossabili. Stando a quanto riportato, Xiaomi avrebbe venduto un totale di 8 milioni di dispositivi, al contrario di Apple che si sarebbe fermata a 7,9 milioni, con una rilevanza nel mercato del 19.6% nel primo caso e 19,3% nel secondo.

Troviamo poi continuando Huawei, che occupa il 9,2%, Fitbit, in quarta posizione con il 7,3%, e Samsung che conquista il quinto posto con il suo 6,1%. C’è da specificare che Apple presenta però solamente il suo Apple Watch, mentre i dispositivi di Xiaomi sono decisamente di più (con anche i brand Redmi e Huami che si occupano di Amazfit e Zepp), il che sottolinea quindi come all’effettivo la “sconfitta” del colosso di Cupertino risulti piuttosto poco importante in una visione generale.

Ciò non toglie ovviamente il successo che Xiaomi sta ottenendo, la quale anzi con il suo nuovo Mi Band 6 è riuscita a consolidare la già ottima posizione della sua serie. Vi abbiamo parlato di una funzionalità recentemente aggiunta ai bracciali all’interno di questo articolo.