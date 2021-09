WhatsApp non funzionerà più sui Samsung Galaxy con Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich

A partire da novembre WhatsApp non funzionerà più su diversi smartphone. Stop alla compatibilità con Android 4.0.4 e versioni precedenti, ma anche con alcuni iPhone.

WhatsApp non sarà più compatibile con alcuni vecchi iPhone e smartphone Android. La nota app per la messaggistica lascerà indietro alcuni utenti con il prossimo update previsto per il 1 novembre. WhatsApp smetterà di funzionare sugli smartphone che montano Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich e le versioni dell’OS precedenti.

Il problema non dovrebbe riguardare molti utenti. Stiamo parlando di smartphone estremamente datati. Android 4.0.4 è stato rilasciato da Google nell’ormai lontano ottobre del 2011, ossia circa dieci anni fa. Nonostante ciò, la novità potrebbe colpire alla sprovvista più di qualcuno.

L’incompatibilità non riguarda nemmeno i proprietari di molti top di gamma poco recenti. Vi basti pensare che il Galaxy Note originale – uscito in commercio nel 2011 – ha continuato a ricevere aggiornamenti per diversi anni, arrivando fino alla versione Android Jelly Bean.

Ricordiamo che il problema non è facilmente aggirabile. In assenza di uno smartphone compatibile, l’utente non potrà nemmeno usare WhatsApp Web. L’unica soluzione è comprare uno smartphone più recente.

La lista degli smartphone di Samsung che non saranno più compatibili include: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

WhatsApp non funzionerà più anche sugli iPhone SE, iPhone 6S e iPhone 6S Plus (oltre a tutti i modelli precedenti).