WhatsApp: in corso i lavori per spostare le chat da Android a iOS

Come spiegano le pagine di WABetaInfo, sono attualmente in corso i lavori per permettere agli utenti di poter finalmente spostare le loro chat da Android a iOS.

Non è passato molto da quando WhatsApp ha annunciato la possibilità do spostare le chat da iOS ad Android, per il momento purtroppo solamente per quel che concerne i dispositivi Samsung, come confermato nel corso dell’ultimo evento del colosso. Tuttavia, ci sono delle piacevoli novità in vista, come hanno avuto modo di confermare in anteprima le pagine di WABetaInfo, sempre pronte a rivelarci quali sono i prossimi cambiamenti in arrivo per l’utilizzatissima app di messaggistica.

Nello specifico, mentre non è ancora chiaro quando sarà possibile portare le chat da iOS a un qualunque telefono Android, è stato esplicato che la compagnia è al lavoro per permettere il processo opposto, che porti gli utenti a spostare questa volta i dati da Android a iOS, forse per i telefoni di tutte le compagnie e non solo per l’ecosistema Samsung. Si tratta di una novità particolarmente attesa, che nonostante risulti apparentemente molto vicina, è purtroppo ancora alquanto fumosa, viste le risicatissime informazioni attualmente in nostro possesso sulla questione.

Per ora, non sappiamo neanche quale sarà l’effettiva procedura da effettuare per finalizzare il processo, ma senza dubbio con le prossime beta ulteriori informazioni verranno rilasciate, e sapremo quindi cosa dovranno fare gli utenti al fine di eseguire correttamente l’operazione e spostare le chat.

Restiamo quindi in attesa di scoprire quali saranno le novità in tal senso, sperando che il tutto non richieda molto tempo, e che già nel corso delle prossime settimane risulti possibile sfruttare in beta l’operazione in questione, in modo tale che il debutto della feature e il completo sblocco del tutto risulti sempre più vicino. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo approfondito un’altra funzionalità in arrivo, ovvero le reazioni all’interno dell’applicazione. Ne abbiamo parlato nell’articolo che potete consultare al seguente link.