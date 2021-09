Samsung Galaxy Watch 4 può ora controllare le Buds anche se collegate al solo telefono

Samsung ha da poco rilasciato i nuovi smartwatch Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, stupendo in diversi casi l’utenza per quel che concerne le molteplici funzionalità presenti. La compagnia ha però aggiunto solo di recente una novità particolarmente importante per quel che concerne il suo ecosistema di prodotti, adesso sfruttabile ancora meglio grazie alla nuova feature disponibile gratuitamente. Questa interessa nello specifico chi si è munito di un paio delle Buds di Samsung, all’infuori ovviamente di un Watch 4, che adesso è connesso ancora meglio alle cuffie.

Nello specifico, parliamo di un miglioramento relativo alla funzionalità che permette di sfruttare i controlli touch, la cancellazione attiva del rumore e i suoni ambientali, che fino a oggi era possibile usare solo nel caso in cui le Buds fossero all’effettivo connesse allo smartwatch stesso. In seguito all’aggiornamento del dispositivo però, che i possessori di un telefono Samsung possono scaricare gratuitamente in pochi passaggi, è ora possibile riuscire a controllare le funzioni delle cuffie attraverso l’orologio anche quando le Buds sono connesse al telefono, il che rende tutto l’intero processo connesso al meglio e molto più comodo.

Come spiegato sulle pagine di Android Police, tutti i precedenti modelli delle Buds tranne l’originale del 2019 riescono a essere sfruttare in accoppiata con il Watch 4, scaricando gli appositi plugin che permettono di dar vita al piccolo ecosistema, per la comodità degli utenti che hanno deciso di munirsi del nuovo orologio intelligente di Samsung.

Vi abbiamo parlato in maniera specifica delle nuove versioni degli orologi nell’articolo che avete modo di consultare semplicemente accedendo al seguente link. Siamo attualmente in attesa di scoprire quali saranno le prossime novità di Samsung, considerando nello specifico che l’azienda sembra ormai sempre più vicina a mostrarci i suoi nuovi S22.