Escape The Undertaker: annunciato un film di Netflix per Halloween con il popolare wrestler

Il 5 ottobre uscirà su Netflix il film Escape The Undertaker, un horror interattivo con il popolare wrestler protagonista, assieme ai New Day.

Dopo aver lasciato l’attività di wrestler The Undertaker si è subito addentrato nel mondo del cinema, e Netflix ha colto l’occasione per renderlo protagonista di un film horror intitolato Escape the Undertaker. Si tratterà di un lungometraggio interattivo di cui sono anche state diffuse le prime immagini.

Ecco le prime immagini del film Netflix Escape the Undertaker.

Nel film ci saranno anche Big E, Xavier Woods, e Kofi Kingston dei New Day. La storia al centro del film avrà proprio come protagonisti i membri del gruppo, che si ritrovano in trappola per effetto proprio di un piano di The Undertaker. I New Day si ritroveranno all’interno della Undertaker Mansion che risulta essere praticamente una casa stregata. I tre dovranno, infatti, affrontare delle vere e proprie forze soprannaturali.

E, così come è già accaduto per un episodio speciale di Black Mirror, saranno gli spettatori della piattaforma streaming a dover decidere il destino dei New Day. Chiaramente per un personaggio come The Undertaker un film dell’orrore risulta essere lo sbocco ideale dopo un carriera a livelli altissimi nel mondo del wrestling, ed il sodalizio con Netflix non può non attirare la curiosità degli appassionati di WWE e non solo.

Il film uscirà il 5 ottobre.