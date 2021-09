Windows 11: i suoni saranno diversi per Light e Dark Mdoe

Come sappiamo, fra le varie novità Windows 11 introdurrà nello specifico anche diversi suoni e cambiamenti grafici atti a svecchiare quanto offerto fino a oggi da Windows 10, quando il nuovo aggiornamento arriverà nello specifico il 5 ottobre, come abbiamo recentemente avuto modo di approfondire all’interno di questo articolo. Stando a quanto riportato sulle pagine di BleepingComputer, il colosso ha deciso di offrire delle esperienze leggermente diverse sia per la modalità classica Light che per la Dark Mode.

Il team audio si è dato particolarmente da fare per quel che riguarda quest’ambito, visto che come confermato ha deciso di fornire al sistema dei suoni diversi per questi due specifici casi, con la modalità Dark che punta a essere molto più calma e con audio rilassati, anche se ovviamente necessari per ricordare all’utente quanto necessario e avvertirlo come di consueto di diversi dettagli. Vi lasciamo qui di seguito una dichiarazione di una spokeperson di Microsoft che si è espressa sulla questione:

Abbiamo introdotto le opzioni light e dark per le persone che vogliono una visibilità minore o alcuna e potranno comunque fruire dell’esperienza dei temi light e dark. I suoni migliorano la produttività associandosi allo stile di lavoro attraverso il tema. I suoni della Dark mode permetteranno di restare concentrati, mentre quelli della Light Mode si assicureranno di farvi restare immersi nell’esperienza.

Grazie al noto portale, a cui potete accedere seguendo il link presente in calce all’articolo, è inoltre addirittura possibile avere una piccola anteprima di quello che gli utenti si troveranno davanti una volta che Windows 11 sarà arrivato sui PC compatibili. Potete infatti quindi consultare la pagina in questione al fine di ascoltare fin da subito i tipi di suoni presenti, e notare al contempo le differenze di cui abbiamo parlato per ognuno di essi.