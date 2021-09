Venom: La Furia di Carnage – Tom Hardy definisce “formidabile” la performance di Woody Harrelson

Tra attori ci si stima, o a volte no, ma Tom Hardy sembra aver apprezzato molto la performance di Woody Harrelson in Venom: La Furia di Carnage, al punto da averla definita “formidabile”. Anche il produttore Matt Tolmach ha parlato del personaggio di Carnage, e del suo percorso nel film.

Queste sono le parole di Tom Hardy su Woody Harrelson in Venom: La Furia di Carnage:

Woody è una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Sia come essere umano che come attore è formidabile. Non puoi proporgli nulla di meglio, perché lui è in grado di scioccarti. Ha una risposta ed una soluzione per tutto, e poi ha una storia da raccontare. Come artista è fantastico, ha una mente creativa notevole, ed è una gioia poterci lavorare assieme.