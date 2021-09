TikTok ha sorpassato Youtube: gli utenti negli USA e UK passano in media più ore sul social cinese

TikTok ha ormai sorpassato YouTube, lo annuncia uno studio di App Annie. In Regno Unito e negli USA il social di ByteDance può contare su una media di ore visualizzate per utente più alta di quella di YouTube. Il report si è concentrato sulle preferenze degli utenti che utilizzano Android.

Il primato, ad ogni modo, merita un’opportuna contestualizzazione: stiamo parlando del tempo speso in media da ogni utente registrato ai rispettivi servizi e non del numero totale di ore spese da tutti gli utenti. Quest’ultimo dato si ottiene semplicemente sommando ogni singolo minuto passato da ogni utente a guardare i video e non tiene conto delle dimensioni diverse della user base dei due social.

YouTube mantiene ancora il primato sull’overall time spent, il numero totale di ore passate sul sito

Se YouTube può contare a livello globale su 2 miliardi di utenti, TikTok per il momento si ferma a 700 milioni. Per questo motivo, YouTube mantiene ancora il primato sul numero totale di ore spese ogni mese (overall time spent). App Annie spiega che il sito di Google è ancora in grado di raggiungere un pubblico più vasto, beneficiando delle visualizzazioni di una categoria di utenti che usa poco internet. Al contrario, gli utenti di TikTok sono più fidelizzati e in media passano molto più tempo davanti allo schermo.

Un confronto più efficace – specifica la stessa App Annie – andrebbe quindi fatto su demografiche simili, ossia tra gli utenti più fidelizzati di TikTok e quelli di YouTube. “Probabilmente in questo caso gli utenti più attivi di YouTube batterebbero comunque TikTok per numero di ore passate sul sito”, ipotizza l’agenzia.