The Guilty: il trailer del film Netflix con Jake Gyllenhaal in uscita a ottobre

The Guilty è il nuovo film che vede come protagonista Jake Gyllenhaal e che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix l’1 ottobre: da poco è stato diffuso online il trailer ricco di suspense che preannuncia come l’unione tra Antoine Fuqua alla regia e Nic Pizzolato alla sceneggiatura possa essere stata esplosiva.

Ecco il trailer di The Guilty.

Questa è la sinossi del film presentata da Netflix:

The Guilty racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l’operatore Joe Bayler (Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l’unica via d’uscita è affrontare la realtà.

Il film prevede la presenza di diversi attori di spessore, come Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Paul Dano, Da’Vine Joy Randolph, Bill Burr e Beau Knapp. A realizzare la sceneggiatura di The Guilty è un autore d’eccezione come Nic Pizzolato, già creatore di True Detective.

Jake Gyllenhaal ha di recente interpretato Mysterio nel film del Marvel Cinematic Universe Spider-Man: Far From Home, e nel 2022 arriverà anche il lungometraggio Ambulance che ha la regia di Michael Bay, storia d’azione che vedrà Gyllenhaal vestire i panni del protagonista.