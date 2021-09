Schede video: non c’è pace, aumentano ancora i prezzi

Si parla molto in questi mesi di come i prezzi delle schede video risultino sempre più alti, principalmente per via della carenza di scorte e per l’impossibilità dei produttori di realizzare e mettere in commercio sufficienti modelli, e purtroppo la situazione non è per il momento pronta ad assestarsi in positivo. Non sono mancate diverse dichiarazioni che ipotizzavano quando il tutto sarebbe potuto finire, ma alcune compagnie si sono trovate ad alzare – anche se per fortuna non di moltissimo – i prezzi di alcuni loro prodotti per quel che concerne le ultime serie di schede grafiche arrivate in commercio, com’è stato il caso di Asus e Gigabyte.

Mentre la fine del mining in Cina sembrava potesse dare il via a un trend positivo per quel che concerne i prezzi e la visione degli utenti, e report vedevano la situazione pronta a risollevarsi, per il momento diversi prezzi aumenteranno di molto, come riportato recentemente da Videocardz, che ha effettuato i cambi per fornirci una visione più chiara delle esatte cifre aggiuntive.

Si parla nello specifico di aumenti per alcune aziende piuttosto importanti, come ad esempio per la RTX 3070 Ti targata Asus, che è costerà 92 dollari in più, o la RX 6600 XT della stessa compagnia che è salita di prezzo per ben 62 dollari. Non vengono risparmiate neanche GTX 1660 e 1050, anche se di pochi dollari, e la situazione non migliora di certo quando si prende in considerazione Gigabyte, che presenta un ulteriore elenco di aumenti piuttosto preoccupante.

Considerando l’arrivo di tariffe più alte per i chip di TSMC particolarmente chiacchierati in questo periodo, il tutto potrebbe anche peggiorare nel corso dei prossimi mesi, mentre i fan che non vedono l’ora di acquistare una scheda per giocare (e non solo), e si trovano in una situazione piuttosto problematica.