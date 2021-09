Michael K. Williams: morto a 54 anni l’interprete di Lovecraft Country

Aveva 54 anni Michael K. Williams, l’interprete delle serie TV Lovecraft Country e The Wire, comparso anche in 12 Anni Schiavo, che è morto nella sua casa di Brooklyn secondo quanto riferito da alcuni membri della famiglia.

L’annuncio della morte di Michael K. Williams, dato dai famigliari e ripreso dai principali siti americani, riporta le seguenti parole:

Con profonda tristezza diamo l’annuncio della scomparsa dell’attore candidato agli Emmy Michael Kenneth Williams. Chiediamo un po’ di privacy per poter vivere il dolore di questa perdita.

Non sono state diffuse le cause della morte, ma un detective della polizia di New York ha dichiarato che Williams è stato trovato morto all’interno della propria abitazione al 440 di Kent Avenue. Le investigazioni sono in corso, e gli esami medici appureranno le cause effettive della morte.

Michael K. Williams si era da poco unico al cast dedicato al biopic sulla storia del pugile George Foreman, film in cui l’attore avrebbe dovuto interpretare il mentore e allenatore Doc Broadus.

Ricordiamo che Williams è stato candidato per cinque volte agli Emmy Awards, e che, tra le sue partecipazioni c’è anche quella alla serie Boardwalk Empire ed a The Night Of. Anche i membri di HBO, network per cui l’attore ha lavorato molto, si sono definiti “devastati dalla scomparsa di un componente della nostra famiglia da oltre vent’anni”.