MagSafe: documenti suggeriscono un nuovo modello del caricatore

Sembra che un nuovo caricatore magnetico dedicato ai prodotti Apple sia più vicino ad arrivare di quel che immaginiamo, come ha notato il blogger Dave Zatz e hanno riportato le pagine di The Verge, fornendoci tutti i dettagli sulla situazione emersa. Nello specifico, Zatz si è accorto di un accessorio che presenta un nuovo nome per quel che riguarda il modello, che questa volta è infatti A2548, e dall’aspetto è uguale al caricatore MagSafe già noto, A2140. Sembra che il tutto sia già stato testato per diversi modelli, e ci sono delle sorprese anche in questo ambito.

Si parla infatti per quanto riguarda il prodotto di un test per quattro dispositivi noti come “I nuovi iPhone”, i quali pare siano inequivocabilmente gli iPhone 13, o qualunque sia la nuova serie di dispositivi che sembra Apple avrà modo di annunciare molto presto. Come riporta 9to5Mac, nei documenti ufficiali non mancano anche i test per 4 iPhone 12 che vengono chiamati “Legacy”, il che suggerisce che i nuovi MagSafe dovrebbero essere disponibili per la serie già presente in commercio.

Pare che il nuovo modello sarà utilizzabile con il case delle AirPods, attualmente già caricabile così, seppur risulti ovviamente impossibile sfruttare il sistema magnetico. Stando a dei rumor i nuovi iPhone dovrebbero offrire magneti più potenti, il che consentirebbe l’utilizzo di una versione più piccola e adatta dei MagSafe, anche se non sappiamo ancora se all’effettivo sia questo il caso.

Sembra che il tutto potrebbe già essere annunciato nel corso di settembre, considerando che pare mancherà poco prima di poter scoprire le novità di Apple per quel che riguarda i nuovi iPhone 13. Staremo presto a vedere se il tutto verrà approfondito in seguito o nel corso di una delle conferenze chiacchierate da tempo.