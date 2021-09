Apple: l’evento di settembre è ufficiale, annunciate data e ora

Nel corso delle ultime settimane i fan si sono chiesti quando finalmente Apple avrebbe svelato il suo prossimo evento, in cui avremo modo di vedere quali sono le novità in serbo per gli utenti da parte della compagnia. Per fortuna, chiarezza è stata ufficialmente fatta nella giornata di oggi, visto che il colosso di Cupertino ha annunciato un nuovissimo evento che avrà luogo in California nella giornata del 14 settembre 2021.

Come spiegato da parte della compagnia, che per fortuna ha già fatto chiarezza nella situazione, il tutto avrà luogo esattamente alle 19:00 del 14 settembre, e di conseguenza i fan sanno già quando dovranno collegarsi per scoprire le novità. La conferenza sarà tenuta in formato del tutto virtuale, perciò i fan dei prodotti Apple avranno modo di seguire ogni dettaglio da casa, in attesa di scoprire cosa verrà presentato durante la lieta presentazione.

Purtroppo infatti, il colosso non ci ha ancora per il momento spiegato ulteriori novità in merito a quello che avremo modo di vedere durante l’evento, anche se ovviamente ciò che è più rumoreggiato riguarda i nuovi iPhone 13, forse davvero finalmente vicini e pronti a essere rivelati, con anche però ulteriori novità. Si è parlato ad esempio proprio recentemente del nuovo MagSafe per la ricarica (abbiamo approfondito in questo articolo il tutto), e non sono mancati anche molteplici report del giornalista Mark Gurman che hanno approfondito ulteriori serie di articoli, come ad esempio l’Apple Watch Series 7.

Mentre staremo a vedere se fra smartphone e iPad la compagnia riuscirà a fare felici gli utenti, con anche eventuali sorprese, restiamo in questi giorni particolarmente attenti al fine di notare le varie informazioni che potrebbero arrivare grazie ai molti leaker, sempre pronti ad anticipare le novità dell’azienda in tempo record con le classiche anticipazioni.