Freaky Mouse: una parodia cinica dei personaggi Disney in un volume di Edizioni NPE

Edizioni NPE ha realizzato Freaky Mouse: un’eccentrica, folle e divertente raccolta di parodie dell’universo Disney e dei personaggi più amati del mondo dell’animazione in oltre 100 pagine di sketch. Il black humour degli autori Alexandre Arléne, Gyom e Mista Blatte sovverte i codici tradizionali tanto cari ai classici disneyani lasciando spazio a un cinismo del tutto insolito per i personaggi che hanno segnato l’infanzia (e non solo) di milioni di persone in tutto il mondo.

Ecco due pagine di anteprima di Freaky Mouse.

Questa è la descrizione del volume:

Da Topolino a Tarzan, da Biancaneve ad Alice nel paese delle meraviglie e ancora cult come Il Re Leone e Nightmare before Christmas e i più recenti Frozen e Up, tutti deformati dall’umorismo e dallo stile caricaturale degli autori francesi. Questo volume viene pubblicato proprio nell’epoca del politically correct, della censura e dell’epurazione Disney di ogni traccia di elemento, messaggio, immagine o contesto discriminante (ha fatto scalpore la censura applicata a molti dei suoi film sulla piattaforma Disney+, film che da piccoli ci sembravano assolutamente normali e privi di qualsiasi elemento discriminante oggi invece vengono tacciati di essere offensivi e per questo modificati secondo i gusti e la sensibilità della nostra epoca, sicuramente più suscettibile e attenta ad alcune tematiche, soprattutto quelle di natura etnica e sessuale). Un volume dissacrante, «Freaky Mouse», che in maniera anche spietata sostituisce il buonismo tipico di certi film e storie, e dei loro protagonisti, con una sana dose di sarcasmo.

Freaky Mouse è composto da 128 pagine a colori ed è in vendita dal 9 settembre.