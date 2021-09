BBC e Netflix insieme per coinvolgere nello sviluppo di nuovi progetti creativi con disabilità

BBC e Netflix hanno dato vita a una partnership innovativa per sviluppare e finanziare nuovi e ambiziosi programmi che coinvolgono davanti e dietro la cinepresa creativi con disabilità.

Questa collaborazione di cinque anni fa tesoro degli impegni già presi sia da BBC sia da Netflix ed è stata pensata per aumentare la presenza di talenti con disabilità sullo schermo e dietro le quinte, ampliare la gamma di storie prodotte e dare ad autori, autrici e creativi con disabilità una scelta più ampia sul tipo di storie da raccontare.

BBC e Netflix valuteranno progetti di produttori del Regno Unito ideati o coideati da autrici e autori sordi o con altre disabilità o neurodiversità. Tutti i progetti devono essere ideati o coideati da autrici e autori sordi o con altre disabilità o neurodiversità. Le proposte possono riguardare qualsiasi genere, settore o universo. Cerchiamo idee ambiziose e di alto livello, che sfidino i limiti inconsci autoimposti nel settore. L’intenzione della partnership è di posizionare con decisione questi programmi a fianco delle produzioni più originali e conosciute e che sono già in fase di sviluppo.

Piers Wenger, BBC Director of Drama, ha affermato:

Il potente e indimenticabile discorso di Jack Thorne nella sua MacTaggart Lecture ha evidenziato in maniera illuminante il livello delle sfide che i creativi con disabilità devono affrontare. Riconosciamo la necessità di spingere al cambiamento e ci auguriamo che unendo le forze BBC e Netflix possano dar vita a un modello di riferimento che contribuisca a dare pari opportunità nel Regno Unito alle autrici e agli autori sordi, con altre disabilità o neurodiversità. Ringraziamo Anne e la sua squadra per la prontezza e la lungimiranza dimostrate nell’accettare di sviluppare con noi questa iniziativa.

Anne Mensah, Netflix Vice President, Series, UK, aggiunge:

Le autrici e gli autori sordi, con altre disabilità o neurodiversità sono tra i gruppi meno rappresentati nella TV britannica. Per farla breve, vogliamo cambiare questa situazione. Insieme a BBC ci auguriamo di aiutare questi creativi a raccontare le storie più grandi e coraggiose e a comunicare con un pubblico più ampio possibile nel Regno Unito e a livello mondiale. Sviluppare questo progetto con Piers Wenger e il team di BBC Drama è stata un’esperienza stimolante e proviamo un enorme entusiasmo per le potenzialità creative di questa collaborazione.

Queste le dichiarazioni di Netflix sul progetto:

La nostra intenzione è di ordinare insieme nei prossimi cinque anni tre prodotti che mettano la disabilità al centro dell’intrattenimento mainstream. Vogliamo dare pari opportunità a persone di talento sorde, con altre disabilità o neurodiversità e ampliare il raggio, la portata e l’ambizione delle storie incentrate sulla disabilità.

Andando oltre un genere, settore o universo specifico, cerchiamo idee che siano nuove e di alto livello e che superino tutti i limiti imposti intenzionalmente o inconsciamente dalla nostra industria alla disabilità. La redditività dei tre progetti non è una condizione necessaria anche se è auspicabile, non per ultimo perché l’obiettivo è posizionare questi programmi al centro dei nostri contenuti e nel cuore del pubblico. Desideriamo che i progetti siano scritti, ideati o coideati da persone di talento sorde, con altre disabilità o neurodiversità. Da troppo tempo la disabilità è sottorappresentata sugli schermi e i talenti con disabilità sono sottorappresentati dietro le quinte. Questa iniziativa si inserisce in un lavoro di più ampio respiro portato avanti sia da Netflix sia da BBC con l’obiettivo di presentare opere di intrattenimento e celebrative che rivoluzionino i canoni di rappresentazione e diventino appuntamenti imperdibili per il nostro pubblico.