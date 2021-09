Aquaman and the Lost Kingdom: first look per il nuovo costume di Jason Momoa

Jason Momoa svela i suoi costumi per Aquaman and the Lost Kingdom in un post di Instagram: il secondo è ispirato a quello dei fumetti nel 1986.

Aquaman and the Lost Kingdom è tutt’ora in produzione, con le riprese cominciate da poco e il titolo di lavorazione di Necrus: Jason Momoa, in anticipo rispetto alle rivelazioni attese per il DC FanDome, regala ai suoi fan un’anteprima dei nuovi costumi del supereroe.

Il primo è quello ormai classico del personaggio, visto in Justice League (2017) e Aquaman (2018), mentre il nuovo – che potete ammirare nella seconda foto del post originale – ha un colore blu metallizzato ed è, per certi versi, ispirato a quello indossato (brevemente) dal personaggio nei fumetti in una run del 1986.

Secondo round. Nuovo costume. Altra azione. #aquaman Aloha j

è la didascalia al post da parte dello stesso Momoa.

Non si sa ancora molto di Aquaman and the Lost Kingdom, se non che torneranno, oltre al protagonista, anche Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II: previsti anche Patrick Wilson come Ocean Master e Temuera Morrison come Thomas Curry. La trama dovrebbe ruotare attorno al conflitto con Necrus, civiltà sottomarina rivale di Atlantide.

Il film è previsto per l’uscita nei cinema il 16 dicembre del 2022, naturalmente distribuito da Warner Bros. Pictures.

