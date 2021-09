Rick and Morty: Daniel Radcliffe doveva essere Morty nel promo live-action

Accanto a Christopher Lloyd nel promo live-action di Rick and Morty doveva esserci Daniel Radcliffe! Questa è la clamorosa rivelazione fatta da Jason DeMarco che ha lavorato alla realizzazione del promo, e che ha dichiarato che Radcliffe era la sua prima scelta per il promo su Rick and Morty.

Queste sono le parole di DeMarco:

Inizialmente volevo Daniel Radcliffe perché so che lui è un grande appassionato della serie, ma saggiamente ha rifiutato la proposta. Questo perché si trattava di un’idea che funzionava bene sulla carta, ma in pratica non avrebbe funzionato.

Sta di fatto che il sostituto di Radcliffe, ovvero Jaeden Martell di IT e Cena con delitto – Knives Out che ha vestito i panni di Morty, è risultato essere più che credibile. Non è chiaro l’intento del promo, anche se si comprende come si vogliano stuzzicare i fan chiamando in causa Christopher Lloyd e Ritorno al Futuro che sono l’ispirazione per lo show.

L’unica didascalia aggiunta al tweet originale è “C-132”, che sta ad indicare che quelli che stiamo vedendo sono i Rick & Morty di questo specifico universo narrativo, in contrapposizione a quello animato classico, il C-137.