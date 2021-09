I Molti Santi del New Jersey: per Michael Gandolfini interpretare il padre è stato molto difficile

Michael Gandolfini sarà Tony Soprano nel film prequel intitolato I molti Santi del New Jersey, si tratta del ruolo che ha reso popolare il padre scomparso, James Gandolfini, e vestirne i panni per il giovane attore è stata la scelta più difficile.

Ecco le parole di Michael Gandolfini a Empire:

Interpretare mio padre è stata la decisione più dura che abbia mai preso. Non volevo mettermi pressione da solo, dovevo solo essere il migliore interprete possibile per me stesso, portando Tony lì dove doveva arrivare, scena dopo scena. Cercavo di non pensare a me stesso, perché altrimenti me la sarei fatta sotto. Il personaggio di mio padre dietro la sua aggressività nasconde una grande sensibilità, e questa versione più giovane di lui è all’opposto. La sua curiosità e sensibilità vengono prima di tutto. Non è un gangster.