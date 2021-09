Twtich, gli streamer vanno in sciopero e il traffico del sito crolla ad uno dei valori più bassi degli ultimi giorni

L'1 settembre diversi importanti canali di Twitch sono andati in sciopero. 24 ore senza live: secondo un articolo di The Verge, la manifestazione è stata un successo

L’1 settembre diversi streamer di Twitch hanno scelto di interrompere le loro attività sulla piattaforma. Niente live per 24 ore, in protesta contro il preoccupante fenomeno dei raid razzisti e omofobi. Con questo sciopero gli streamer speravano di sollecitare la direzione di Twitch a prendere provvedimenti urgenti.

Sebbene Twitch non abbia ancora risposto alle richieste degli streamer, lo sciopero sembra essere stato un successo in termini di adesioni, come rivela un articolo del magazine The Verge.

L’1 settembre, giorno dello sciopero, il traffico di Twitch è crollato assestandosi su uno dei valori più bassi degli ultimi dieci giorni.

Dal 24 al 31 agosto, il numero totale di ore di streaming viste dagli utenti – a livello globale – viaggiava in media stabilmente sopra ai 4 milioni, con un picco di 4,56 milioni registrato il 28 agosto. L’1 settembre il numero totale di ore viste dagli utenti è crollato a 3,45 milioni.

Nello stesso giorno è calato anche il numero di canali attivi: 171.658, contro una media che oscilla trai 180-190mila.

Sebbene sia molto probabile che lo sciopero degli streamer abbia avuto un ruolo nel calo, è comunque importante considerare che esistono degli altri fattori che potrebbero giustificare un crollo così repentino: ad esempio il rientro a scuola di molti utenti giovanissimi, ma anche la fine della Gamescom, che aveva portato un importante aumento di traffico su Twitch.

Secondo Zach Bussey di CreatorHype, verosimilmente lo sciopero ha prodotto un piccolo calo al traffico di Twitch quantificabile in una forbice che va dal 5% al 15%.

