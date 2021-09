The Seven Deadly Sins: Cursed by Light – Il trailer ufficiale del film su Netflix

L'1 ottobre arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il film d'animazione The Seven Deadly Sins: Cursed by Light: ecco il trailer.

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, il film d’animazione che farà il suo debutto l’1 ottobre. A dirigere il lungometraggio è Takayuki Hamana (Orphen lo stregone) supportato dallo studio Deen.

Ecco il trailer del film The Seven Deadly Sins: Cursed by Light.

Questa è la sinossi diffusa da Netflix:

Meliodas e i suoi amici rientrano in azione quando la nuova era di pace è minacciata da una potente alleanza magica che potrebbe rappresentare la fine per tutti.

Il film racconta una storia inedita ideata dall’autore del manga, ambientata dopo gli eventi della serie anime. La stagione conclusiva ha debuttato in Giappone lo scorso 6 gennaio. Nel frattempo potete recuperare le tre serie, lo speciale di quattro episodi I segni della guerra santa e il film Prisoners of the Sky su Netflix.

Il manga de I Sette Peccati Capitali è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 2012 al 2020, mentre in Italia è pubblicato da Star Comics, che ha da poco pubblicato il volume conclusivo. Inoltre sono stati pubblicati lo one shot inedito in Italia incentrato su Ban Jr. Lancelot, figlio di uno dei protagonisti della storia originale, e il sequel Nanatsu no Taizai The Four Knights of Apocalypse.