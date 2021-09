Tesla potrebbe presentare la sua auto da 25.000$ nel 2023

Come è noto, Tesla sta lavorando da tempo ad una vettura – relativamente parlando – entry level. Una Tesla da 25.000$ che in passato è stata indicata con il nome Model 2. Secondo un nuovo report, la Tesla economica potrebbe debuttare già nel 2023.

Elon Musk ha confermato ufficialmente la Tesla entry-level è in cantiere da tempo in occasione del Battery Day del 2020. Sebbene lo stesso Musk in passato avesse accennato all’intenzione di produrre anche una city car elettrica in linea con i gusti dei clienti europei, la cosiddetta Model 2 molto probabilmente sarà prodotta in Cina. Secondo un report di diverse settimane fa, Tesla avrebbe già completato un primo prototipo del veicolo presso la Gigafactory di Shanghai.

Gli ultimi rumor fanno pensare che il report in questione fosse poco affidabile. Elon Musk avrebbe, infatti, recentemente organizzato una riunione interna con i dirigenti dell’azienda, proprio per discutere brevemente dei piani per la produzione della Tesla da 25.000$. L’obiettivo è di entrare in produzione non più tardi del 2023.

Sempre durante la riunione, Elon Musk avrebbe anche parlato del nome dei veicolo: molto probabilmente non si chiamerà Model 2. Il CEO di Tesla avrebbe infatti spiegato che l’azienda optò per il nome Model 3 esclusivamente per prendersi gioco di un brevetto di Ford (Ford Model E) e che in futuro non verranno riproposte vetture indicate da un numero.