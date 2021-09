Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, il dietro le quinte e uno spot

Billie Eilish arriva oggi su Disney+ con Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, di cui vi presentiamo una featurette dal backstage e uno spot inedito.

L’attesissimo docufilm musicale di Billie Eilish per Disney+, Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, è finalmente disponibile sulla piattaforma, e Disney ha rilasciato uno spot ricco di scene inedite e un video di backstage che ci mostra scampoli di come è stato realizzato questa singolare pellicola.

Direttamente dal suo nuovo album, “Happier Than Ever”, l’Originale Disney+ diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco – per la prima e unica volta – dal palco del leggendario Hollywood Bowl.

Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles vede la partecipazione di FINNEAS, il Los Angeles Children’s Chorus, la Los Angeles Philharmonic, guidata dal direttore musicale e artistico Gustavo Dudamel, e il chitarrista brasiliano di fama mondiale, Romero Lubambo, con gli arrangiamenti per orchestra di David Campbell. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles è stato prodotto da Interscope Films e Darkroom Productions, in associazione con Nexus Studios e Aron Levine Productions, con Kerry Asmussen come direttore del concerto dal vivo e Pablo Berron come direttore della fotografia.

Leggi anche: