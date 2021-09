Big Rumble Boxing: Creed Champions, trailer di lancio per il gioco ufficiale di Rocky e Creed

I videogiochi di pugilato non sono forse i più popolari, all’interno dell’affollata categoria dei picchiaduro, ma sicuramente un titolo che detiene la licenza ufficiale della saga di Rocky merita almeno un po’ della nostra attenzione: ecco Big Rumble Boxing: Creed Champions!

Realizzato da Survios sfruttando la licenza sui film di Rocky e Creed acquisita per i la realizzazione di Creed: Rise to Glory – gioco in realtà virtuale uscito nel 2018 – Big Rumble Boxing è un titolo decisamente meno originale del predecessore ma che ne mantiene lo spirito, sebbene con un gameplay che ci riporta indietro ai classici del genere.

Il tutto è volutamente molto arcade come approccio: semplice da imparare, ma complesso da gestire, con stili dinamici e combo tutte da scoprire. Il gioco ripercorre la trama di tutti i sei film di Rocky più i due di Creed, permettendo comunque di realizzare anche dei dream match anche storicamente improbabili, tra cui un ipotetico Creed padre vs Creed figlio.

I personaggi disponibili sono ben venti, andando a recuperare praticamente tutti i pugili maggiori visti nei vari film, con tanto di likeness con gli attori originali e colpi con effetti e inquadrature d’impatto cinematografico.

Il titolo, in uscita oggi, è disponibile su console PlayStation 4 e Xbox One (ovviamente giocabili in next-gen tramite retrocompatibilità), PC (tramite Steam) e Nintendo Switch.

Leggi anche: