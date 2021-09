Batman: Bane sarà presente in un progetto di HBO Max (rumor)

La giornalista e critica Grace Randolph ha lanciato una indiscrezione che attirerà tutti gli appassionati di Batman: la possibile notizia riguarda l’introduzione del personaggio di Bane in uno dei prossimi progetti di HBO Max.

Questo è il post di Grace Randolph che, con una semplice immagine, ha fatto scattare il rumor che ha messo sull’attenti gli appassionati del cavaliere oscuro. La Randolph ha anche anticipato che si tratta di un progetto che sarà lanciato all’inizio del 2022.

Okay, you wanted some #DCEU tea? #Bane…soon

early 2022 #DC #HBOMax pic.twitter.com/QXJRuViyAC

— Grace Randolph (@GraceRandolph) August 26, 2021